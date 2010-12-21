Президентом ЕBА обраний Томаш Фіала

Президентом Європейської Бізнес Асоціації (European Business Association (EBA)) вибраний президент Dragon Capital Томаш ФІАЛА. Про це йдеться в повідомленні Асоціації, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на засіданні нового правління ЄВА також було обрано двох віце-президентів організації, якими стали виконавчий директор Philips Ukraine LLC Реньє ШЛАТМАН, а також керуючий партнер Ernst& Young Олексій КРЕДИСОВ.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація - неприбуткова організація, що об’єднує більше 750 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської Комісії.