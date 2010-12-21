Міжбанк: закриття торгів – 7,9735/7,9805 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/7,9970 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9765/7,9830 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9735/7,9805 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2797/0,2798 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,7325 рублів за долар (-0,04).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3115/1,3200 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4915/10,5095 грн./євро, на 12:00 ціни знизилися до 10,4885/10,5030 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,4885/10,5035 грн./євро.