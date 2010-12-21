Мінфін сьогодні не буде розміщувати ОВДП

Міністерство фінансів України сьогодні прийняло рішення не розміщувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін анонсував проведення 21 грудня ц.р. аукціону щодо розміщення ОВДП.

До розміщення планувалося запропонувати папери з погашенням: 18 травня 2011 року (термін звернення 147 днів), 14 грудня 2011 року (357 днів) і 27 березня 2013 року (826 днів).

Міністерство фінансів України 16 грудня ц.р., після тритижневої перерви, розмістило ОВДП на 400,108 млн. грн.

Термін звернення паперів - 545 днів, термін погашення - 13 червня 2012 року. Номінал однієї облігації - 1000 гривень.

За інформацією Мінфіну, кошти, залучені від продажу ОВДП, планується використовувати для фінансування Державної іпотечної установи (ДІУ).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою №912 від 11 жовтня ц.р. збільшив статутний фонд ДІУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови Кабмін доручив здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 2 млрд. грн.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшли 601,1 млн. грн. (з початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогазу України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості щодо ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.