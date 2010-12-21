Національний банк України (НБУ) відмінив постанову, якою скасовувався обов'язковий продаж валютної виручки.

Це передбачено постановою НБУ №457 від 8 жовтня 2010 року, якою визнається такою, що втратила силу постанова Нацбанку від 31 березня 2005 року № 101 “Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” (реєстрація в Мінюсті 5 квітня 2005 року № 359/10639).

Нагадаємо, постанова №101 скасовувала дію постанови НБУ від 4 вересня 1998 року N349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб".

Постанова №457 набуде чинності через 10 днів із дня реєстрації в Міністерстві юстиції України (зареєстровано 13 грудня 2010 року).

На телефонне запитання УНІАН про те, чи свідчать ці зміни про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки, в департаменті НБУ, який відповідає за взаємодію із ЗМІ, не змогли відповісти.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм Указом №1119/2010 ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 «Про виклики й загрози національній безпеці України в 2011 році».

Зокрема, цим рішенням РНБОУ, Кабінету міністрів України спільно з Національним банком України доручено:

а) підготувати й внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання Національному банку України права тимчасово вводити обов'язковий продаж суб'єктами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частини валютної виручки;

б) вжити заходи щодо зменшення в 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.