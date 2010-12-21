ВР внесе зміни до Закону «Про іпотечні облігації»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 250 народних депутатів із 310 зареєстрованих у сесійній залі.

Метою розробки зазначеного законопроекту є удосконалення регулювання ринку іпотечних облігацій шляхом встановлення вимоги не враховувати «сумнівні» іпотечні та інші активи для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, а також встановлення вимог та обмежень щодо діяльності управителя, обов‘язкових умов договору про управління іпотечним покриттям, що сприятиме належному виконанню зобов‘язань емітента за іпотечними облігаціями та удосконаленню виконання управителем функцій з управління іпотечним покриттям.

Законопроектом передбачається внесення змін та доповнень до Закону «Про іпотечні облігації», якими, зокрема, передбачено встановлення вимоги не враховувати «сумнівні» іпотечні та інші активи для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій; необхідність встановлення нормативно-правовими актами Комісії з цінних паперів ліцензійних умов провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, вимог до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, необхідних умов договорів, які укладаються під час провадження діяльності управителя іпотечним покриттям, інших вимог та показників, що обмежують ризики діяльності управителя іпотечним покриттям тощо.