Курс НБУ на 22 грудня

Офіційний курс НБУ на 22.12.10 100 USD - 796.3500 (21 грудня - 796.3500) 100 EUR - 1047.5984 (21 грудня - 1046.9613) 10 RUR - 2.5924 (21 грудня - 2.5877) Облікові курси банківських металів на 22.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110374.11 (21 грудня - 109975.94) 961 XAG 10 Срібло - 2329.32 (21 грудня - 2326.14) 962 XPT 10 Платина - 136574.03 (21 грудня - 135379.50) 964 XPD 10 Паладій - 59726.25 (21 грудня - 59089.17)

Офіційний курс НБУ на 22.12.10 100 USD - 796.3500 (21 грудня - 796.3500)

100 EUR - 1047.5984 (21 грудня - 1046.9613)

10 RUR - 2.5924 (21 грудня - 2.5877) Облікові курси банківських металів на 22.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110374.11 (21 грудня - 109975.94)

961 XAG 10 Срібло - 2329.32 (21 грудня - 2326.14)

962 XPT 10 Платина - 136574.03 (21 грудня - 135379.50)

964 XPD 10 Паладій - 59726.25 (21 грудня - 59089.17)

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