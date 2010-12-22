Порушено кримінальну справу проти екс-заступника голови Пенсійного фонду

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання колишнім заступником голови Пенсійного фонду службовим становищем, що призвело до нанесення державі понад 6 млн. грн. збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомством проведено перевірку законності використання коштів, виділених на виготовлення та доставку повідомлень про перерахунок пенсій згідно з постановою попереднього уряду.

Перевіркою виявлено, що колишній заступник голови правління Пенсійного фонду України всупереч вимогам чинного законодавства погодив економічно необгрунтовану ціну закупівлі в одного з комерційних товариств м. Києва послуг з розробки, виготовлення та доставки безконвертних іменних повідомлень на суму 17 млн. грн. та підписав відповідний договір.

Встановлено, що через залучення до надання послуг посередницьких структур, які не мали відповідних ліцензій та насправді не здійснювали доставку повідомлень пенсіонерам, Пенсійному фонду України завдано збитків на суму понад 6 млн. грн.

За вказаними фактами Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).