Азаров розраховує, що держдбюджет-2011 буде прийнятий ВР завтра

Уряд розраховує, що бюджет-2011 буде прийнятий Верховною Радою України завтра.

Про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Уряд розраховує, що завтра за підтримки депутатського корпусу державний бюджет на 2011 рік буде прийнято», - сказав М.АЗАРОВ.

Він ще раз підкреслив, що держбюджет на 2011 рік розроблений на основі нових Податкового та Бюджетного кодексів і є складовою економічних реформ, які проводяться в країні. «Як і вся програма (реформ – УНІАН) в цілому він жваво, навіть гаряче, обговорюється», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що всі конструктивні пропозиції змін до держбюджету будуть враховані при прийнятті у парламенті.