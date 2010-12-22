Азаров заявляє, що Україна в наступний рік входить впевнено

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна в наступний рік входить упевнено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«У наступний рік ми входимо впевнено з необхідним запасом міцності, щоб 1 січня безперебійно фінансувати зарплати і пенсії, інфраструктурні проекти», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Нинішній 2010-й рік він назвав «роком надії». Підбиваючи підсумки року, що минає, прем’єр підкреслив, що за цей період були зроблені кроки для відновлення економіки, прийнято Податковий кодекс, розпочату адміністративну реформу та започатковано інші реформи. В цілому, на думку М.АЗАРОВА, економіка України поступово виходить з кризи. «Її стан можна порівнювати зі станом людини, яка одужує після тяжкої хвороби», - зазначив М.АЗАРОВ.