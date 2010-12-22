Антикорупційний законопроект Президента на 90% співпадає з парламентським - Власенко

Народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що запропонований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект про основні засади у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді, на 90% співпадає із тими законами, що були прийняті Верховною Радою в червні 2009-го року і повинні були вступити в дію в січні 2011-го року.

Про це йдеться у коментарі С.ВЛАСЕНКА, переданому агентству УНІАН.

“Тобто, це все свідчить лише про те, що антикорупційний комітет в нинішньому складі не виконує своєї функції, а лише переписує те, що парламент уже прийняв», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

У зв’язку з цим, на думку депутата, Президенту слід розформувати антикорупційний комітет, а генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ “займатися своїми прямими обов’язками”.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.м