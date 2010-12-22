Тимошенко: Янукович сформував у країні систему корупції і покриття корупції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував сьогодні у державі повну систему корупції і покриття корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, коментуючи вчорашнє неприйняття Верховною Радою пакета антикорупційних законів, заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка прийшла в черговий раз на допит до слідчих.

«В Україні кожного дня відбуваються «знакові» події. Вчора за 12 хвилин скасували три закони про боротьбу з корупцією, які були розроблені нашим урядом… Це означає, що насправді в Україні відкрито сьогодні всі двері для корупції… І він (Президент України – УНІАН) сформував повну систему корупції, а по-друге, повне покриття корупції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

