ВР у ряді законів замінила поняття “статутний фонд” на “статутний капітал”

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу” (щодо заміни поняття “статутний фонд” поняттям “статутний капітал”). Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 246 із 262 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів України, замінивши в них поняття “статутний фонд”, поняттям “статутний капітал”.

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