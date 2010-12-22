Торги на міжбанку закрилися котируваннями 7,9710-7,9745 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9770/7,9880, до 12:00 ціни знизилися - 7,9715/7,9810. До закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму - 7,9710/7,9745 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2798/0,2801. До закриття ціни знизилис - 0,2797/0,2799.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,6802 (-0,0523).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3080/1,3180.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4840/10,5010, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,4835/10,5020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 10,4775/10,4880.