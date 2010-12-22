Зміна керівництва НБУ не призведе до значних коливань курсу гривні – експерт

Зміна керівництва Національного банку України не призведе до значних коливань курсу національної грошової одиниці.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

За його словами, динаміка курсу більшою мірою залежить від світових тенденцій і меншою мірою від персоналій.

Також М.ІВЧЕНКО відзначив, що позитивним є той факт, що нове керівництво НБУ, швидше за все, дотримуватиметься політики, спрямованої на підвищення волатильности курсу національної валюти.

«І хай населення звикає до цих стрибків, і не біжить при кожній зміні курсу купувати або продавати валюту», - сказав М.ІВЧЕНКО.

Що стосується заходів зі стимулювання Нацбанком зростання економіки, зокрема, за рахунок збільшення обсягів рефінансування, то він вважає, що збільшення рефінансування маловірогідне, оскільки попит на ресурси з боку українських підприємств на сьогодні покривається. Якщо ж йдеться про активізацію кредитування населення, то Нацбанк на такі кроки навряд чи піде.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА від посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА.

У прес-службі Президента України повідомили, що таке рішення глава держави прийняв у зв`язку з поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

До цього призначення С.АРБУЗОВ працював першим заступником голови НБУ.

П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Довідка УНІАН. Президент України 15 липня 2010 р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшено до 7 років.