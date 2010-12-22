За гральний бізнес можна "сісти" на п'ять років

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 237 із 262 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Ними передбачено, що застосування фінансових санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленого за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби.

Крім того Кримінальний кодекс України доповнено статтею 203-2 такого змісту: “Зайняття гральним бізнесом – карається штрафом від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років».