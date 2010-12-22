Кабмін вирішив направити майже 623 млн. грн. Спецфонду на покриття внутрішнього держборгу

Кабінет міністрів ухвалив рішення направити 622,9 млн. грн. Спецфонду на покриття внутрішнього державного боргу.

Відповідне розпорядження №2258 від 13 грудня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, кошти виділяються Міністерству фінансів на безоплатній основі за рахунок надходжень до Стабілізаційного фонду від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - від приватизації державного майна або продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходяться у державній власності, на яких розміщені об`єкти, що підлягають приватизації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, Державний борг України на кінець жовтня ц.р. становив 307 млрд. 926 млн. 489,45 тис. грн. (75,97%), або 38 млрд. 920 млн. 887,00 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 173 млрд. 544 млн. 917,26 тис. грн. (42,82%), або 21 млрд. 935 млн. 501,95 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 134 млрд. 381 млн. 572,19 тис. грн. (33,16%), або 16 млрд. 985 млн. 385,05 тис. дол.