Зміна керівника Нацбанку є скоріше формальністю - експерт

Майбутня зміна керівника Національного банку України є скоріше формальністю.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він вважає, що «Сергій АРБУЗОВ ось вже декілька місяців де-факто керує центральним банком». На сьогоднішній день аналітик не очікує корінних змін у політиці Нацбанку.

У свою чергу, аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ вважає, що, «швидше за все, призначення С.АРБУЗОВА головою українського центрального банку відбудеться найближчим часом, зважаючи на повний контроль Партією регіонів процесу ухвалення рішень у парламенті». На думку аналітика, дана новина загалом є негативною для економіки, враховуючи масштаби впливу НБУ на валютний ринок України і невизначені очікування від політики нового голови Нацбанку. Проте політика НБУ за обмінним курсом навряд чи зазнає кардинальних змін з огляду на те, що основні напрями на 2011 рік узгоджені з МВФ, прогнозує А.ЛОЗОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА.

Як пояснили в прес-службі президента, таке рішення глава держави ухвалив у зв`язку з поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

До цього призначення С.Арбузов працював першим заступником голови НБУ.

П`ятирічний період повноважень В.Стельмаха на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Довідка УНІАН. Президент України 15 липня 2010 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшений до 7 років.