Стельмах йде: банківський і валютний ринок очікують грандіозні зміни

Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради подання про звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку і призначення на цю посаду Сергія Арбузова , який на сьогодні є першим заступником голови НБУ. В прес-службі Президента таке рішення пов`язують з поданням В.Стельмахом заяви про відставку.

Відставка В.Стельмаха, без натяку на іронію – легендарну людину в радянські часи, загалом очікувана, з огляду на політичне забарвлення . У 1993-1999 рр. В.Стельмах посідав посаду першого заступника голови НБУ Віктора Ющенка. Після призначення В.Ющенка прем`єр-міністром у 1999-2000 рр. Стельмах виконував обов`язки голови НБУ, а з січня 2000 по січень 2003 рр. – голова Нацбанку. 16 грудня 2004 року вдруге стає головою Нацбанку України. Формально змінив на цій посаді Сергія Тігіпка, який другу половину 2004-го займався просуванням прем`єра В.Януковича в Президенти України як керівник його виборчого штабу. Фактично ж у той час Нацбанком керував Арсеній Яценюк. Восени 2007-го на дострокових парламентських виборах В.Стельмах проходить до Верховної Ради під №28 списку пропрезидентського блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Потім він відмовився від депутатського мандата на користь крісла голови Національного банку.

Юлія Тимошенко в період свого прем`єрства доклала чимало зусиль, щоб зняти В.Стельмаха, звинувачуючи НБУ в багатомільярдних махінаціях з рефінансуванням банків, у тому числі і тих, власники яких наближені до В.Януковича. Але всі спроби були безрезультатними - Ющенко відстояв «свого». Тому абсолютно логічно, що нинішній Президент ставить на чолі Нацбанку лояльнішу людину, особливо з урахуванням формування могутньої вертикалі влади.

Призначення С.Арбузова може, на перший погляд, викликати безліч питань, особливо щодо досвіду управління такою складною і могутньою фінансовою установою як НБУ. Швидше за все, для допомоги йому призначать заступників, які «з`їли не один пуд солі на посаді голів великих банків або керівників регіональних підрозділів регулятора. За деякими даними, одним із них стане екс-губернатор Львівської області Василь Горбаль, відставка якого 21 грудня пов`язана нібито саме з цим. Можливо, що заступниками голови НБУ стануть Ігор Юшко і Вадим Пушкарьов. Не виключена поява серед топ-менеджерів Нацбанку Ігоря Францкевича і В’ячеслава Юткіна. Але на цьому перетворення не закінчаться – в НБУ замінять практично всю середню ланку. За традицією, звичайно, велика частина нових працівників будуть вихідці з Донецької області.

Допоможе розсортувати все по своїх місцях і законодавство. Відповідно до Закону про Національний банк (Стаття 9.) Рада НБУ не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади або звільнення голови Національного банку, членів правління Національного банку. Тобто, Рада регулятора безпорадна в плані керівництва НБУ і все залишається в руках влади.

***Арбузов Сергій Геннадієвич народився в 1976 році у Донецьку в сім`ї банкірів.

Кандидат економічних наук. У 1998 р. закінчив Донецький держуніверситет за фахом «фінанси і кредит», кваліфікація економіст. Він також є кандидатом економічних наук (2009 рік). Загальний стаж роботи – 15 років і 8 місяців. Трудову діяльність почав відразу після закінчення університету економістом валютно-кредитного відділу «ПриватБанку» в Донецьку. Пізніше був призначений управляючим Константинівського філіалу «ПриватБанку». З жовтня 2003 року - голова правління АБ "УкрБізнесБанк" (до 2003 року - банк "Донеччина"). З 2005 року був членом партії "Народний союз "Наша Україна". З 26 травня 2010 року - член Наглядової ради, з червня 2010 року - голова Наглядової ради ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк"). З 1 вересня 2010 року - перший заступник голови Національного банку України.

Валютний ринок, очікуй…

Ротація в Національному банку принесе нововведення і на валютний ринок. Днями НБУ відмінив свою постанову 2005 року, якою скасовувався обов`язковий продаж 50% валютної виручки.

***Це передбачено постановою НБУ №457 від 8 жовтня 2010 року, якою визнається такою, що втратила чинність постанова Нацбанку від 31 березня 2005 року № 101 “Про відміну обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” (реєстрація в Мінюсті 5 квітня 2005 року № 359/10639). Постанова №101 відміняла дію постанови НБУ від 4 вересня 1998 року N349 "Про введення обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб".

Фактично НБУ де-юре повертає обов`язковий продаж валюти, норма яка діяла з 1998 року. Тепер всі особи з 23 грудня 2010 року (саме з цього дня набуває чинності постанова НБУ), що отримують валюту з-за кордону як за торговими, так і за фінансовими операціями, будуть зобов`язані продавати 50% від її суми. Дані дії повинні сприяти зростанню пропозиції валюти на міжбанківському ринку і тим самим звільнити Нацбанк від необхідності спустошувати свої золотовалютні запаси.

Ю.Тимошенко в кризовому 2009 року, коли валюти катастрофічно не вистачало, хотіла відновити таку обов’язковість. Але на її шляху головною перешкодою була саме позиція В.Ющенка і В.Стельмаха. Тепер ситуація радикально змінилася, протистояння в подібних питаннях немає. І хоча випробування кризового 2009 року вже є історією, перед новим керівництвом НБУ постає не менш гостра проблема, яка буде дуже актуальною в 2011 році. Затримка з черговим траншем МВФ свідчить, що кредити Фонду одержувати все складніше і складніше. А виплати за держборгом наступного року складуть більше 7 млрд. дол. У зв`язку з цим НБУ потрібно не продавати, а скуповувати валюту на міжбанку, щоб забезпечити формування необхідних резервів для розрахунків за позиками. І тут обов`язковий продаж валюти дуже вигідний регулятору.

Але обов`язковий продаж вкрай негативно сприймуть українські банки із зарубіжним капіталом. Залучаючи дешеві валютні кредити від своїх материнських структур, вони будуть зобов`язані частину валюти конвертувати в гривню і нести валютні ризики. При цьому з новим керівництвом НБУ їм, за винятком банків з російським капіталом, все складніше знаходити спільну мову. Не варто забувати, що покупка українських банків великими зарубіжними фінансовими структурами відбувалася під час президентства В.Ющенка. Тоді прихід іноземного капіталу був викликаний орієнтацією економіки України на ЄС. Тепер Євросоюз не є пріоритетним напрямом і перед НБУ не стоїть завдання створення особливих умов для роботи банків із західноєвропейських країн. Певною мірою це правильно, необхідно зрівняти ринок. Але не виключено, що тепер прихильність проявлять до банків з російським капіталом, що дасть їм можливість зайняти лідируючі позиції на ринку.

Нова мітла мете по-новому

Скуповуючи «обов`язково продану» валюту на міжбанку, НБУ поповнить резерви, що призведе до насичення економіки гривнею. Як наслідок - істотно знизиться вартість нацвалюти. Банки отримають можливість видавати кредити в гривні окремим юридичним компанія за ставкою близько 10-12% (така ставка була на валютні кредити). Ставки стануть прийнятними для українських компаній, що призведе до зростання реального кредитування економіки загалом.

Притік гривні в економіку дозволить істотно понизити ставки за депозитами, перш за все, в нацвалюті. Гривня знеціниться і проблемні кредити, які на сьогодні знаходяться на балансах банків, можна буде вже через два-три роки безболісно списати на збитки. Ті ж банки, які не скористаються цією «прихованою пільгою» НБУ, будуть змушені піти з ринку. Не виключено, що нове керівництво НБУ частіше вдаватиметься до введення тимчасової адміністрації, щоб виключити ризикові операції окремих фінустанов. В цілому, система банківського нагляду істотно реформується.

Ринок очікує, що нове керівництво НБУ на ділі, а не на словах рефінансуватиме комерційні банки для кредитування житлових програм, зокрема молодіжного будівництва, пріоритетних галузей економіки. У цих умовах ряд середніх і навіть дрібних банків отримають імпульс для прискореного розвитку. Отже через три-п`ять років в банківському секторі варто очікувати значущий переділ. Ряд банків, у тому числі і великих, будуть змушені або знайти нових власників, або піти з ринку. А середні фінустанови, нарощуючи потенціал за підтримки НБУ, зможуть почати процес поглинання. В результаті банківська система стане більш структурованою і керованою.

Перші результати роботи нового керівництва НБУ будуть зрозумілі вже за підсумками першого кварталу 2011 року. Саме тоді можна буде оцінити перші успіхи та промахи.

Микола Господарець (для УНІАН)

P.S. Поки статтю готували до публікації, з`явилися перші коментарі щодо ротації в Нацбанку.

Зокрема, фракція «БЮТ-Батьківщина» у ВР заявила, що підтримує відставку В.Стельмаха з посади голови Нацбанку, але голосувати за призначення на цю посаду С.Арбузова не буде. “Незважаючи на те, що керівництво Партії регіонів вже встигло подякувати йому за «професійну» роботу, саме Стельмах несе повну відповідальність за свідомий і цілеспрямований обвал курсу гривні Нацбанком у 2008-2009 роках, який здійснювався для посилення кризи і забезпечення приходу до влади Януковича”, - йдеться у повідомленні. Водночас, на думку бютівців, “апетити Cім’ї Януковича вимагають жертв. Саме тому, звільняючи Стельмаха, Президент призначає на посаду керівника НБУ особу, наближена до власної сім`ї”. “Призначення Арбузова означає, що сім`я ЯНУКОВИЧІВ приватизовує Нацбанк, прагнучи встановити повний контроль над банківською сферою”, - вважають вони.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко вважає, що зміна керівництва Національного банку не призведе до значних коливань курсу національної грошової одиниці.

Також М.Івченко відзначив, що позитивним є той факт, що нове керівництво НБУ, швидше за все, дотримуватиметься політики, спрямованої на підвищення волатильності курсу національної валюти. «І хай населення звикає до цих стрибків, і не біжить при кожній зміні курсу купувати або продавати валюту», - додав М.Івченко. Що ж до заходів зі стимулювання Нацбанком зростання економіки, зокрема, за рахунок збільшення об`ємів рефінансування, то він вважає, що збільшення рефінансування малоймовірне, оскільки попит на ресурси з боку українських підприємств на сьогодні покривається. Якщо ж йдеться про активізацію кредитування населення, то Нацбанк на такі кроки навряд чи піде.

Директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов вважає, що зміна керівника Національного банку є скоріше формальністю. За його словами, «Сергій Арбузов ось вже декілька місяців де-факто керує центральним банком». Аналітик не очікує корінних змін у політиці регулятора.

Аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр Лозовий вважає, що, «швидше за все, призначення С.Арбузова головою українського центрального банку відбудеться найближчим часом зважаючи на повний контроль Партією регіонів процесу ухвалення рішень в парламенті». На думку аналітика, дана новина загалом є негативною для економіки, враховуючи масштаби впливу НБУ на валютний ринок країни і невизначені очікування від політики нового голови Нацбанку. Проте політика НБУ за обмінним курсом навряд чи зазнає кардинальних змін з огляду на те, що основні напрями на 2011 рік узгоджені з МВФ.

Фінансовий аналітик Ерік Найман вважає, що вже наступного року Україну може очікувати валютна лібералізація, можливість гнучкішого виведення засобів з країни і відкриття рахунків фізичними особами за кордоном. «Це той шлях, який пройшла та ж Росія після появи пітерських в адміністрації російського президента, - сказав експерт. - Можливо, це стимулюватиме проведення такої довгоочікуваної реформи».

Він також висловив думку, що з приходом нового керівництва варто очікувати змін у монетарній політиці. «Зараз у Нацбанк заходитиме нове покоління з новими ідеями. Можна чекати відходу від жорсткої прив`язки гривні до долара, тобто, з`явиться валютний кошик за російським сценарієм «гривня до долара і до євро». І вже не буде так, як зараз, коли гривня до долара стабільна, а до євро коливається, - відзначив він. - Так що потрібно готуватися, з одного боку, до валютної лібералізації, а з іншої – до більшої валютної ліквідності на ринку. Головне – не нервувати».

На цій пораді і закінчимо...