Банки, в яких введено процедуру ліквідації (10.12.2010)

За станом на 10.12.2010 в Україні ліквідуються 19 банків. Ліквідатори банків, по яких здійснюється ліквідаційна процедура, працюють за адресами: 1. АТ «Градобанк» – незалежний експерт Магаляс Олег Михайлович: 01135 м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, телефон: (044)537-75-17(18). 2. ТОВ «Київський універсальний банк» – незалежний експерт Савон Володимир Васильович. 3. КАБ «Слов’янський» – незалежний експерт Чернілевська Ірина Володимирівна: 69091 м. Запоріжжя, вул. Краснодонська, 4, телефон: (050)320-62-24. 4. ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» – незалежний експерт Бондар Юрій Миколайович: 95000, м. Сімферополь, вул. К. Лібкнехта 5, телефон: (0652)55-00-09, філія у м. Київ, 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12-а, телефон: (044) 486-12-70. 5. ВАТ КБ “Причорномор’я” – незалежний експерт Лихопьок Денис Павлович: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 33, телефон: (056) 377-54-53. 6. ВАТ АКБ «Одеса-Банк» – незалежний експерт Аймедов Володимир Какабаєвич: 65125 м. Одеса, вул. Базарна 5/5, телефон: (048)700-31-08. 7. АКБ «Європейський» – незалежний експерт Левченко Олена Миколаївна: 04050 м. Київ, вул. Глибочицька, 17, телефон: (044) 207-28-20. 8. ВАТ КБ «Національний стандарт» – незалежний експерт Журбас Юрій Олександрович: 01033 м. Київ, вул. Фрунзе, 47, телефон: (044) 207-59-05. 9. АК «Банк регіонального розвитку» – незалежний експерт Євсієнко Ігор Савелійович: 03680 м. Київ, вул. Машинобудівна 44, телефон: (044) 494-48-40. 10. АКБ «Східно-Європейський банк» – незалежний експерт Архіпова Ліана Миколаївна: м. Київ, вул. Драгомирова, 2 офіс 1, телефон: (044) 531-97-64. 11. КБ «Українська фінансова група» – незалежний експерт Рябов Олег Анатолійович: м. Київ, вул. Горького, 48, телефон: (044) 248-72-16. 12. ТОВ «Український промисловий банк» – службовець Національного банку України Раєвський Костянтин Євгенович: 01133, м. Київ, бульвар Л.Українки, 26, телефон: (044) 537-47-10. 13. ТОВ Комерційний банк «АРМА» – незалежний експерт Славкіна Марина Анатоліївна: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 54, телефон: (044) 492-74-77. 14. ВАТ Банк «БІГ Енергія» – незалежний експерт Васільченко Юрій Леонідович: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 15, телефони: (044) 246-59-42, 246-59-43. 15. АКБ «Трансбанк» – незалежний експерт Сегін Федір Васильович: 03150, м. Київ, вул.+ Фізкультурна, 9, телефон: (044) 502-02-08. 16. ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер» – незалежний експерт Яремчишин Ігор Богданович: 79017, м. Львів, вул. Переяславська, 6-а, телефон: (032) 240-98-02. 17. ВАТ КБ «Іпобанк» - незалежний експерт Кияк Андрій Тарасович: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6, телефон: (044) 351-18-27. 18. ПАТ «ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» - незалежний експерт Угрімов Олексій Миколайович: 61057, м. Харків, Чернишевського, 4, телефон: (057) 700-77-04. 19. ПАТ АБ «Синтез» - службовець Національного банку України Болдирєв Олександр Олександрович: юридична адреса 03026, м. Київ, вул. І.Кудрі, 5, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, телефон: (044) 278-64-00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter