МВФ надав Україні другий транш

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.

Рішення ухвалене на засіданні 22 грудня.

Згідно з повідомленням, перший заступник виконавчого директора МВФ Джон ЛІПСКІ відзначив, що у МВФ задоволені виконанням Україною програми співпраці з Фондом. "Влада країни і надалі налаштована на своєчасне проведення реформ у фіскальному, паливно-енергетичному і фінансовому секторах, що необхідно для досягнення цілей програми", - відзначив Дж.ЛІПСКІ.

Послідовне проведення реформ, підкреслив він, сприятиме закріпленню макроекономічної стабільності, посиленню довіри, поліпшенню доступу до ринків капіталу, а також стимулюватиме подальше зростання економіки.

«Ядром програми залишається коригування фіскальній ситуації», - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

У найближчій перспективі, відзначив він, важливим питанням є швидке ухвалення державного бюджету на 2011 рік, суворий контроль за його виконанням і заходи з поліпшення адміністрування податків.

«Фіскальна стабільність у перспективі значною мірою залежить від структурних реформ у сфері пенсійного забезпечення, державного управління і діяльності державних компаній. В зв`язку з цим ключовим завданням є своєчасне ухвалення і виконання закону про пенсійну реформу, поданого до парламенту", - сказав Дж.ЛІПСКІ.

Зроблені в Україні кроки зі зміцнення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України», відзначив Дж.ЛІПСКІ, досить важливі, проте для створення більш прозорого і життєздатного енергосектору необхідно підвищити ціну на газ. "Подальші заходи, зокрема підвищення ціни на газ і структурні реформи, необхідні для створення життєздатнішого і прозорішого енергосектору", - підкреслив представник МВФ.

Також Дж.ЛІПСКІ відзначив, що в Україні успішно була проведена робота з відновлення довіри у фінансовій системі, зокрема в плані рекапіталізації приватних банків і посилення нагляду над банківською системою.

"Зараз прийшов час активізувати зусилля для розв’язання проблеми великих обсягів знецінених активів, що заважає фінансовому сектору підтримувати економічне оздоровлення", - підкреслив Дж.ЛІПСКІ.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ перебувала в Україні у листопаді для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand-by, схваленої у липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Планувалося, що з другого траншу близько 1 млрд. дол. бути спрямовано на покриття дефіциту держбюджету, решта коштів - у резерв Національного банку України.