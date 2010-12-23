КРУ недорахувалось у Київському зоопарку 131 тварини

Контрольно-ревізійне управління в Києві за результатами перевірки в столичному зоопарку виявило порушень фінансової дисципліни на суму 328,2 млн. грн. за період із 1 червня 2009 по 1 жовтня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в КРУ у Києві.

За інформацією відомства, у 2009 році комісією зоопарку не проводилась щорічна інвентаризація тварин. Однак у процесі контрольного заходу інвентаризацію провели за участю ревізорів і недорахувались 131 тварини обліковою вартістю 2,25 тис. грн. та знайшли «зайвих» 99 тварин на суму 16,9 тис. грн. А риби з дільниці “Іхтіологія” взагалі не були закріплені за матеріально-відповідальною особою.

Через те, що деякі тварини обліковувалися у неналежних субрахунках, це дозволило продавати (передавати) тварини без дозволу органу вищого рівня, зазначають в КРУ. Відтак, Зоопарком було передано фізичній особі-підприємцю для подальшого перенаправлення до Харківської обласної асоціації благодійних організацій БО “Дитинство” 12 макак резус на загальну суму 12 тис. грн. Однак під час зустрічної звірки у цій організації макак не виявлено, а гроші зоопарку так і не повернуто.

За даними КРУ, цей таки ж підприємець взяв у зоопарка 50-відсотковий завдаток у сумі 79,8 тис. грн. за купівлю шимпанзе. Однак тварина під час карантину загинула, а відповідно до договору (коли тварина гине під час карантину, а це перший місяць після поставки), підприємець має повернути гроші. Тварина під час карантину загинула, тому підприємець мав повернути гроші. Однак гроші звіринець так і не отримав, інша половина суми враховувалася як борг перед підприємцем. Таким чином, зоопарку завдано збитків майже на 80 тис грн. Крім того, як вказують в КРУ, “зоопарк витратив на лікування цього ж шимпанзе вже після його смерті 1,85 тис. грн.”.

За інформацією столичного КРУ, аналогічна ситуація трапилася і з гієнами. Вже згаданий вище підприємець не повернув на рахунок зоопарку 50-відсоткову передоплату за 2 плямистих гієн у сумі 36,4 тис. грн., які взагалі не надійшли до зоологічного парку. Як пояснив підприємець, ці тварини загинули під час транспортування, однак ніяким актами дана ситуація не була підтверджена.

Щодо харчування, то перевіркою встановлено значні порушення під час списання продуктів. Зокрема, внаслідок перевищення раціону харчування слона та жирафа без узгодження з ветеринарним лікарем та заступником генерального директора зоопарку по зоочастині, зайво списано продуктів харчування на 23,11 тис. грн. Без підтверджуючих первинних документів списано продуктів на 5,45 тис. грн., а інвентаризацією на продуктовому складі встановлено лишки продуктів на загальну суму 0,81 тис. грн. та недостачу у розмірі 2,34 тис. грн.

В інформації КРУ також говориться про значні збитки зоопарку через відсутність належного обліку за квитками та неякісну організацію їх реалізації. Зокрема, протягом ревізійного періоду встановлено, що кошти від продажу квитків за вхід до зоопарку та за вхід до Дитячого зоопарку, який знаходиться на території зоопарку, здавалися до каси не кожного дня. Окрім цього, бланки квитків для входу в зоопарк виготовлялися не в спеціалізованих державних друкарнях, а у приватних суб’єктів господарювання. Також не велась прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності. Відтак ревізори виявили, що понад 15 тис. квитків було реалізовано по 20 грн., хоча їх повна вартість сягала 25 грн. Таким чином, до каси зоопарку не надійшло 75,1 тис. грн.

Окрім того, у головного бухгалтера працівники КРУ недонарахували 100 квитків на 2,5 тис. грн., а відсутність належної касової дисципліни дозволяла неодноразово реалізовувати квитки однієї і тієї ж серії.

Більш того, ревізійне управління розрахунково встановило, що до каси сектору “Дитячий зоопарк” не надійшло від реалізації квитків майже 5 тис. грн. Окрім зазначеного, ревізією встановлено, що з грудня 2009 р. прохід на територію зоопарку здійснювався через турнікети, квитки для яких були придбані лише в березні 2010 року. Попри це, ревізори виявили, що з вказаного часу по липень 2010 р. було реалізовано 1 тис. 658 квитків організаціям на безоплатній основі без відповідного дозволу керівництва зоопарку. Внаслідок відсутності облікових документів неможливо обрахувати суму збитків.

В результаті перевірки виявлено непоодинокі випадки необґрунтованого витрачання зоопарком бюджетних коштів під час оплати комунальних послуг, подеколи й не своїх.

Зокрема, зоопарк сплатив 34,59 тис. грн. за комунальні послуги з електропостачання, які спожили мешканці будинку, розташованого на території зоопарку. Несвоєчасно були розмежовані тарифи, встановлені для населення та організацій, як наслідок – різниця в тарифах на газопостачання на загальну суму 206,19 тис. грн. погашалася за рахунок коштів зоопарку, що призвело до збитків на зазначену суму.

Протягом ревізійного періоду зоопарк оплатив 21,84 тис. грн. за спожиті сторонніми організаціями та рекреантами комунальні послуги на суму майже 48 тис. грн.

Крім того, зоопарк зайво оплатив 186,49 тис. грн. за комунальні послуги з постачання холодної води і водовідведення, оскільки ВАТ “АК “Київводоканал” пред’являв рахунки за завищеними тарифами.

Серед виявлених порушень фінансової дисципліни встановлено факти зайвого або безпідставного витрачання коштів на оплату праці та відрахування до державних цільових фондів. Так, за рахунок завищення норм добових витрат під час відряджень за кордон та фактичного часу перебування за кордоном зайво витрачено коштів 10,54 тис. грн. Поряд з цим, в деяких випадках вартість авіаквитків, проїзних документів, добових витрат відшкодовувалась особам, які не є працівниками зоопарку та, водночас, оплачувалась вартість багажу і транспортні витрати, не підтверджені документально. Таким чином, зайво витрачено майже 17 тис. грн. Крім того, протягом ревізійного періоду двом працівникам, які фактично не працювали, виплачено 32,13 тис. грн., та відповідно зайво перераховано внесків до державних цільових фондів 11,84 тис. грн.

Серед інших порушень, зокрема, КРУ називає неналежну організацію та проведення індексації вартості активів, а також дооцінку необоротних активів, які використовуються зоопарком, що спричинило заниження вартості земельної ділянки на загальну суму 325,5 млн. грн.

За результатами ревізії складено 7 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 164-2 та 1 протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали ревізії направлено до Служби безпеки України в Києві, копія акту ревізії надіслана до Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в м. Києві.