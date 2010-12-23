ВР дала згоду на звільнення Стельмаха і призначення Арбузова

Верховна Рада України дала згоду на звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 278 народних депутатів із 292 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент вніс відповідне подання до ВР у зв’язку із досягненням В.СТЕЛЬМАХОМ пенсійного віку.

Верховна Рада також дала згоду на призначення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Сергія АРБУЗОВА на посаду голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 282 народних депутати з 293 зареєстрованих в сесійній залі.