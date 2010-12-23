Арбузов очолив Нацбанк

ВР звільнила Стельмаха з посади голови НБУ

Верховна Рада України дала згоду на призначення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Сергія АРБУЗОВА на посаду голови Національного банку України. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 282 народних депутати з 293 зареєстрованих в сесійній залі. Верховна Рада України дала згоду на звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України. За ухвалення відповідного рішення проголосували 278 народних депутатів із 292 зареєстрованих у сесійній залі. Президент вніс відповідне подання до ВР у зв’язку із досягненням В.СТЕЛЬМАХОМ пенсійного віку.

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