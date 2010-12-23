ЄС відновив санкції проти Північної Кореї

Рада ЄС ухвалила рішення відновити санкції проти Північної Кореї і розширити їх.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене 22 грудня за письмовою процедурою.

У результаті рішення список фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються санкції, був доповнений одним громадянином Кореї і шістьма організаціями.

Санкції включають відмову у видачі віз до країн - членів Європейського Союзу, а також «заморожування» активів.

Крім того, рішення Євросоюзу передбачає обмеження торгової активності, зокрема, у сфері озброєнь.