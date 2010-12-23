Російський дипломат закликав українських інвесторів активніше виходити на ринок РФ

Радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні Олексій УРІН закликав українських інвесторів активніше виходити на російський ринок.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це О.УРІН сказав під час круглого столу на тему «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи», який відбувся в інституті в рамках дослідницького проекту «Україна-Росія. Підсумки року».

«На жаль, частка українського капіталу поки що дуже мала. Є окремі компанії, які вже успішно працюють на російському ринку, зокрема «Рошен» – добре відома вам. Поки що ці приклади одиничні, але ми запрошуємо не боятися, приходити на російський ринок і активно на ньому працювати», - сказав він.

Так само О.УРІН розповів про інтерес росіян до українського ринку – практично до всіх секторів української економіки.

«Сподіваємося, що ті проблеми, які існують сьогодні, - достатньо болючі – все ж таки буде знято. І наступний рік ознаменується зміцненням позицій російського капіталу. Впевнений, що це в інтересах, перш за все, української економіки, яка, як кисню, потребує припливу зовнішніх інвестицій», - вважає він.