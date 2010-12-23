Міжбанк відкрився котируваннями 7,9710/7,9790 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9710/7,9790 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2606/0,2609, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4485/10,4605. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3105/1,3107 (середа — 1,3143/1,3145).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9630/7,9670.