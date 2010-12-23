ВР ухвалила зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 266 народних депутатів з 293 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон має на меті уточнення та узгодження окремих положень Бюджетного кодексу України у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України.

Зокрема, законом передбачено зміни до Бюджетного кодексу України в частині зміни назв деяких податків, зборів (обов’язкових платежів), а саме податку з доходів фізичних осіб на податок на доходи фізичних осіб; збору за забруднення навколишнього природного середовища на екологічний податок; акцизного збору на акцизний податок, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на збір за першу реєстрацію транспортного засобу; збору за спеціальне водокористування на збір за спеціальне використання води; плату за придбання торгових патентів на збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності тощо.

Також передбачене вилучення деяких податків, зборів (обов’язкових платежів) у зв’язку з їх скасуванням, зокрема збору за геологорозвідувальні роботи; зарахування (з 2013 року) до спеціального фонду державного бюджету частини екологічного податку зі спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств; уточнення посилань у зв’язку із втратою чинності окремих законодавчих актів відповідно до положень Податкового кодексу України.

Також положення закону передбачають, зокрема внесення змін до:

Кодексу України про надра, законів «Про нафту і газ» і «Про державну геологічну службу України» - щодо запровадження прозорої процедури продажу спеціальних дозволів на користування надрами на аукціонах і встановлення максимальної їх вартості.

Цим законом внесено зміни до Закону України «Про нафту і газ» - в частині уникнення втрат оподатковуваних доходів нафтогазовидобувних підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50% та більше, внаслідок заниження цін реалізації нафти, газового конденсату та скрапленого газу; Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» - щодо забезпечення фінансування заходів поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами; Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» - в частині продажу об`єктів незавершеного будівництва на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано цей об`єкт тощо.

Внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення Державної судової адміністрації України головним розпорядником бюджетних коштів (замість визначення головними розпорядниками 769 судів загальної юрисдикції) та зупинення на 2011 рік положень щодо виплати суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.

Кодексом також встановлено, що до Державного бюджету України будуть перераховуватися 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.