Комітет ВР з питань бюджету рекомендує парламенту ухвалити в цілому держбюджет-2011

Комітет Верховної Ради з питань бюджету пропонує парламенту ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2011 рік.

Про це сьогодні під час розгляду даного питання заявив голова комітету ВР з питань бюджету Валерій БАРАНОВ.

За його словами, всього до комітету надійшло майже 2 тисячі поправок до другого читання проекту державного бюджету, які були об’єднанні в 1167 поправок.

Було враховано або враховано частково 460 поправок, а відхилено 707.

За словами В.БАРАНОВА, якщо врахувати всі поправки, то це потребує додаткових коштів на суму 184 млрд. грн.

«Проект бюджету підтвердив неможливість виконання державою усіх прийнятих раніше зобов’язань. Люди стали заручниками економічного популізму політиків», - сказав він.

В.БАРАНОВ зазначив, що проект бюджету на 2011 рік "робить крок до очікуваних змін економіки та здійснення економічних реформ".