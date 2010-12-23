Довгий просить зменшити у 2011 році обсяг вилучень з бюджету Києва

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету і до Президента України з проханням змінити показники проекту державного бюджету на 2011 рік і зменшити обсяг вилучень з бюджету Києва з 8,250 млрд. грн. до максимум 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОВГИЙ повідомив сьогодні під час пленарного засідання Київради.

За його словами, вилучення з бюджету Києва, які закладені у проекті держбюджету в обсязі 8,250 млрд. грн., на 30% перевищують цігорічні вилучення.

“Це взагалі є абсолютним рекордом за всю історію міжбюджетних відносин столиці з держбюджетом”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

За словами секретаря Київради, при таких вилученнях ресурс міста у 2011 році на фінансування делегованих повноважень буде практично таким же, як і цього року, незважаючи на запланований ріст, і становитиме лише 5,5 млрд. грн.

“Це означає, що ми фізично не зможемо профінансувати навіть захищені статті бюджету. Адже ресурс, що Верховна Рада залишає місту, абсолютно не враховує зростання мінімальної заробітної плати, ціни на енергоносії та інфляцію. Іншими словами, місто не матиме коштів на виплату в повному обсязі навіть зарплат лікарям, вчителям, соціальну допомогу тощо”, - заявив секретар Київради.

При цьому, за його словами, на виконання функцій столиці у проекті держбюджету передбачено лише 300 млн. грн. або трохи більше 10% від потреби.

Крім того, зауважив О.ДОВГИЙ, пропонується профінансувати, зокрема, пільги на послуги зв’язку, транспортні перевезення з держбюджету лише на 37%.

“Вчора як заступник міського голови я звернувся листом до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, в якому виклав пропозиції до проекту держбюджету на 2011 рік та щодо внесення змін до Бюджетного кодексу. Я прошу, щоб вилучення не перевищували 5 млрд. грн., а субвенції з держбюджету повинні відбуватися в повному обсязі”, - зазначив О.ДОВГИЙ.