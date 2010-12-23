На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9715/7,9810 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9790, до 12:00 ціни знизилися до 7,9715/7,9810 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/0,2609, до 12:00 ціни впали до 0,2599/0,2601. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,6350 (-0,0452).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3105/1,3107, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4485/10,4605, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,4290/10,4425.