Рада ухвалила бюджет-2011

Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 279 народних депутатів з 298 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також позафракційні депутати.

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та більша частина НУ-НС участі в голосуванні не брали і не були присутні в сесійній залі.

Ухваленим документом передбачено визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.

Передбачено затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.

Також передбачено затвердити на 2011 рік повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.

Законом установлено граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2.

ВРУ також 275 голосами народних депутатів з 297 зареєстрованих в сесійній залі ухвалила постанову, якою доручила Кабінету міністрів за наслідками виконання бюджету у першому кварталі внести проект закону про зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування статей за соціальними видатками. Такі саме зміни КМУ має подати і за наслідками виконання бюджету за перше півріччя.