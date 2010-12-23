Обсяг продажу валюти на міжбанку 22 грудня становив 569,6 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 22 грудня ц.р. становив 569,6 млн. дол. (в еквіваленті), що на 41 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 299,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9880, до 12:00 ціни знизилися до 7,9715/7,9810. На час закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму – 7,9710/7,9745 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4840/10,5010, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,4835/10,5020. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні пішли вниз – 10,4775/10,4880.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2798/0,2801. На час закриття ціни знизилися до 0,2797/0,2799.