Україна втратила інтерес до «пряника» від МВФ, який спонукає до проведення реформ, – експерт

Україна втратила інтерес до зовнішнього «пряника» від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який спонукає до проведення реформ.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, «слідом за отриманням другого траншу МВФ уряд сильно втрачає мотивацію дотримуватися бюджетної дисципліни і проводити непопулярні реформи». Основною з причин підвищеної активності держави у просуванні непопулярних реформ останніми місяцями було бажання одержати ту частину коштів МВФ, яка спрямовується на фінансування бюджетного дефіциту: 1 млрд. доларів з першого траншу і ще 1 млрд. доларів з нинішнього траншу. Подальші транші не передбачають жодних прямих перерахувань Міністерству фінансів і мають повністю надходити безпосередньо Національному банку України. При цьому міжнародні резерви НБУ на достатньому рівні, і центробанку не потрібні будуть будь-які боргові вливання доти, поки йому не доведеться погашати попередні позики від МВФ (а це розпочнеться тільки в лютому 2012 року).

Як підкреслив О.БЛІНОВ, на сьогодні можливості уряду фінансувати відсутність перетворень за рахунок боргів високі. Наприклад, показовими в цьому відношенні є плани щодо випуску в 2011 році єврооблігацій на суму 4,5 млрд. доларів. «Таким чином, доля реформ відтепер залежить практично повністю від політичної волі керівництва країни діяти не лише в короткострокових інтересах, а й націлюватися на більш довгостроковий горизонт державної політики», - вважає аналітик.

За словами О.БЛІНОВА, рішення МВФ про надання Україні другого траншу кредиту відповідає очікуванням. У цілому Україна дотримала відповідні кількісні критерії і продемонструвала певні успіхи у досягненні більшої збалансованості бюджету, що є ключовим напрямом державної політики, який цікавить МВФ. Подання до парламенту проекту Державного бюджету на 2011 рік і законодавчих ініціатив щодо пенсійної реформи також стало частиною зусиль уряду, спрямованих на те, щоб переконати Фонд у тому, що він підтримує фінансову дисципліну.

Досить ймовірно, вважає аналітик, що з технічної точки зору дані кошти надійдуть до України вже у січні 2011 року. Від того, будуть перераховані гроші до Нового року чи ні, залежатиме обсяг державного боргу і міжнародних резервів НБУ на кінець 2010 року. Це також зачіпає платіжний баланс, оскільки кредитні надходження від МВФ за своєю суттю є припливом капіталу в країну. На даний момент О.БЛІНОВ припускає, що дані кошти надійдуть до України до кінця 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на засіданні 22 грудня п.р. ухвалив рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. доларів.

Перший заступник виконавчого директора МВФ Джон ЛІПСКІ заявив, що в МВФ задоволені виконанням Україною програми співпраці з Фондом. «Влада країни і надалі налаштована на своєчасне проведення реформ у фіскальному, паливно-енергетичному і фінансовому секторах, що необхідне для досягнення цілей програми», - відзначив він.