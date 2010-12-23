Азаров: Завданням уряду і НБУ є обмеження інфляції та монетарна стабільність

Завданнями, які постають перед урядом і Національним банком України, як незалежним органом, є обмеження інфляції та монетарна стабільність.

Про це заявив сьогодні прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час представлення трудовому колективу НБУ нового голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Нам необхідна виважена політика Національного банку, яка з одного боку повинна обмежувати інфляцію і дбати про монетарну стабільність, а з іншого боку, безумовно, повинна сприяти приросту кредитів і перш за все тих, які направлятимуться на інноваційний розвиток країни, на модернізацію країни», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр додав, що урядова політика направлена на скорочення дефіциту бюджету. За його словами, реальний дефіцит Державного бюджету в 2011 році буде скорочений до 3%. Поточного року бюджет виконується з дефіцитом біля 5%.

«Нам від Національного банку потрібна впевненість у стабільності курсу, впевненість у тому, що всі показники витримуватимуться в узгоджених рамках. Ми зацікавлені, щоб Нацбанк співпрацював з Урядом щодо виваженої, дуже обережної оцінки обсягу грошової маси. Нам, безумовно, потрібна спільна узгоджена політика і виважені рішення», - наголосив М.АЗАРОВ.