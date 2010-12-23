Азаров представив Арбузова на посаді голови Нацбанку

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив трудовому колективу Національного банку України нового голову НБУ Сергія АРБУЗОВА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«С.АРБУЗОВ досвідчений спеціаліст. Уряд з ним працював, коли він очолив Укрексімбанк, потім отримав досвід роботи і в Національному банку. За той час, який він працював в Національному банку, я переконався, що С.АРБУЗОВ надійна заміна Володимиру СТЕЛЬМАХУ», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він додав, що С.АРБУЗОВ добре орієнтується в банківській системі і розуміє фінансову політику держави. Прем‘єр побажав голові НБУ, щоб його робота принесла велику користь для держави.

Крім того, глава уряду подякував В.СТЕЛЬМАХУ за роботу на посаді голови Нацбанку і підкреслив величезний внесок екс-голови НБУ у становлення і розвиток національної фінансової системи.