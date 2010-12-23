Зміна керівництва НБУ може знецінити гривню - прогноз «Голдман Сакс»

Українська гривня може знецінитися після того, як Президент Віктор ЯНУКОВИЧ змінить голову Національного банку України на соратника, який, вірогідно, працюватиме в інтересах експортерів.

Як повідомляє BLOOMBERG, це напередодні голосування у Верховній Раді України за зміну керівництва НБУ відзначала «Голдман Сакс» Груп Інк. (Goldman Sachs Group Inc.)

Нагадаємо, 22 грудня В.ЯНУКОВИЧ попросив парламент звільнити Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ і призначити на цю посаду його заступника - 34-річного Сергія АРБУЗОВА, який походить з міста Донецьк і є колишнім головою “Українського Бізнес Банку”, 63-го за розміром позичальника країни. (ВР сьогодні задовольнила прохання Президента: звільнила В.СТЕЛЬМАХА і дала згоду на призначення С.АРБУЗОВА головою НБУ – УНІАН).

«Беручи до уваги його тісні зв‘язки з промисловими експортерами, ми вважаємо, що ця новина може поставити гривню під загрозу знецінення у найближчий час», - написала 22 грудня економіст «Голдман Сакс» Ганна ЗАДОРНОВА в електронному листі своїм клієнтам. «Обмежений досвід С.АРБУЗОВА у цій сфері також може викликати занепокоєння на ринку».

Згідно з даними торгівлі, зібраними «Блумберг», цього року курс гривні збільшився на 0,9% відносно долара.

Скоріш за все, її продаватимуть за кусом 8 гривень за долар, якщо НБУ продовжить контролювати національну валюту, говорить Г.ЗАДОРНОВА. Регулятор (НБУ) управляє гривнею, продаючи та купуючи іноземну валюту на ринку, щоб запобігти коливанням курсу.

Згідно з заявою на сайті українського парламенту, експортери можуть бути змушені конвертувати свої прибутки в іноземній валюті у гривню, після того як Національний банк скасував постанову п’ятирічної давнини, яка відміняла обов’язковий продаж іноземної валюти. В.ЯНУКОВИЧ також наказав підготувати окремий закон, який дозволить тимчасове запровадження примусового продажу іноземної валюти.

Як пише Г.ЗАДОРНОВА, цей закон також можуть використовувати, щоб «зберегти жорсткий контроль курсу валюти».

На відміну від «Голдман Сакс», Дмитро ФЕДОТКІН - економіст московського «ВТБ Капітал», інвестиційно-банківського підрозділу другого за розмірами позичальника сусідньої Росії, заявив, що призначення С.АРБУЗОВА головою Нацбанку може допомогти гривні зміцнитись на 0,8 по відношенню до долара до кінця цього року, та на 2,8 – до кінця наступного.

«С.АРБУЗОВ може запровадити деякі з реформ, спрямованих на покращення внутрішнього фінансового ринку, - зазначив Д.ФЕДОТКІН в електронному листі. – Тому для гривні сьогодні є більше ризиків підвищення вартості».

Як зазначає “Блумберг”, у вересні ц. р. В.СТЕЛЬМАХ заявляв, що гривня продаватиметься за курсом 7,98 за долар до кінця року, адже НБУ продовжує робити інтервенції на ринок валюти. За даними “Блумберг”, у середньому цього року валюта продавалася за курсом 7,9514 за долар.

Згідно з умовами двох позик від Міжнародного валютного фонду, від України вимагається перехід до гнучкішого курсу обміну валюти. МВФ не наполягає на тому, щоб країна якнайшвидше перейшла до курсу гривні, що вільно коливається, а Національний банк зробить все можливе, щоб завадити «ризикам» для стабільності валюти, заявив віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО у жовтні.