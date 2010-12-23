Експерт прогнозує зниження курсу євро в І півріччі 2011 р. із поступовим відновленням його до кінця року

У першому півріччі 2011 року може відбутися деяке зниження курсу євро.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні на прес-конференції озвучив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Микола ІВЧЕНКО.

«Є велика вірогідність, що в першій половині 2011 року вартість євро знижуватиметься. За нашими оцінками, це зниження на ринку форекс може дійти до рівня 1,22 дол./євро, в Україні це може бути рівень 9,90 -10,00 грн./євро», - сказав М.ІВЧЕНКО.

За його словами, одним із основних чинників, які визначатимуть таку динаміку курсу, є боргові проблеми деяких країн єврозони.

При цьому М.ІВЧЕНКО зазначив, що починаючи з середини року, коли буде вжито заходи з вирішення проблем із боргами, євро може почати відвойовувати втрачені позиції

«Обвального падіння курсу євро в Україні не відбудеться, та можливі цифри 9,70-9,80 грн./євро, але в другій половині року відбудеться розворот вартості євро і валюта до кінця року може вирости. Передбачуваний діапазон коливань євро на ринку форекс наступного року - 1,22-1,38 дол./євро, в Україні - 9,90-11,24 грн./євро», - сказав експерт.

Водночас М.ІВЧЕНКО повідомив, що це базовий сценарій, вірогідність якого 65-70%. Із вірогідністю 35% може мати місце більш песимістичний сценарій, який пов`язаний з можливим виходом деяких країн із єврозони або загостренням боргових проблем.

«Тоді є вірогідність, що євро опуститься нижче 1,22 дол./євро на ринку форекс, а в Україні курс опуститься нижче 9,90 грн./євро. І тоді можливо у спекулянтів здадуть нерви і європейська валюта може продовжити зниження на ринку форекс до рівня 1,10-1,15 дол./євро, в Україні в цьому випадку це буде близько 9 грн./євро», - зазначає М.ІВЧЕНКО.

Що стосується курсу національної валюти по відношенню до долара США, то він зазначив, що збереження тенденції економічного зростання, високі ціни на об`єкти експорту, помірний дефіцит Держбюджету-2011, очікування вищого, порівняно з поточним роком урожаю, дають підстави говорити, що гривня має потенціал для зміцнення.

«Макроекономічна стабільність і, в першу чергу, світова, позначатиметься на тому, що у гривні буде потенціал для деякого зміцнення наступного року. За нашими оцінками, до літа наступного року вартість долара буде на рівні 7,93 грн./дол.» - сказав М.ІВЧЕНКО. - За нашими оцінками, є підстави вважати, що вартість долара в Україні коливатиметься на рівні 8 грн./дол.»

Водночас він зазначив, що наступного року населення повинне готуватися до більш значних коливань курсу національної валюти.

«За нашими оцінками, з точки зору валютного ринку, наступний рік буде помірно оптимістичним для гривні, але амплітуда коливань наступного року розширюватиметься. Ми вважаємо, що Нацбанком проводитиметься більш ліберальна валютна політика й коливання протягом місяця будуть більш істотними», - сказав експерт.