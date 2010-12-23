Бюджетом передбачена економія коштів від ще не ухваленої пенсійної реформи - опозиція

В ухваленому сьогодні державному бюджеті України на 2011 рік уже закладена економія від пенсійної реформи, хоча вона в Україні на законодавчому рівні ще не закріплена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Цей закон щодо пенсійної реформи ще не ухвалений, а вони вже заклали у бюджет, який проголосований, економію від цих заходів. Це нонсенс», - сказав він.

За словами А,ПАВЛОВСЬКОГО, неприпустимим є також в умовах економічної та демографічної кризи підвищення пенсійного віку для українців, підвищення мінімальної тривалості страхового стажу для отримання соціальної пенсії за віком з 5 до 15 років і призначення пенсії лише із заробітку за даними системи персоніфікованого обліку.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також розкритикував те, що у проекті закону передбачено збереження 1,5-мільйонної привілейованої категорії пенсіонерів, для яких пенсія нараховується в розмірі 80% від заробітної плати.

«А для більшості громадян пенсія нараховується таким чином, що її розмір не перевищує 50% від заробітної плати», - сказав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ закликав усі опозиційні сили не голосувати за ухвалення закону про пенсійну реформу. «Ми не повинні дати жодного голосу, оскільки це погіршить становище пенсіонерів та призведе до соціальних збурень», - сказав він.