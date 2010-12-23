Яценюк вважає, що з призначенням Арбузова відбувся процес «приватизації НБУ» Партією регіонів

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що з призначенням Сергія АРБУЗОВА головою НБУ відбувся процес «приватизації Національного банку України» Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що не голосував за кандидатуру С.АРБУЗОВА. За його словами, «нічого нового» у зв’язку з ухваленням такого рішення не відбулося. Він наголосив, що «зараз завершується процес приватизації країни в цілому через призначення своїх на посади, тобто вони розглядають країну, як акціонерне товариство». А.ЯЦЕНЮК додав, «те, що сьогодні призначили своїх – означає тільки одне – ну все, приватизували НБУ». «Маємо новий об’єкт приватизації», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він нагадав, як його призначали першим заступником голови НБУ. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «тоді був головою ради НБУ Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ і вони мене, як школяра, півтори години тренували на засіданні ради НБУ – починаючи від нормативних актів НБУ і закінчуючи моїм баченням монетарної політики».