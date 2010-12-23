Нацбанк роз'яснив, що обов'язковий продаж експортної виручки не вводиться

Національний банк України своїм листом № 13-115/6693-23311 роз`яснив, що обов`язковий продаж експортної виручки не вводиться.

Текст даного листа має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, НБУ постановою № 457 від 8 жовтня 2010 року визнав за таку, що втратила чинність постанову Нацбанку від 31 березня 2005 року № 101 “Про скасування обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” (реєстрація у Мін’юсті 5 квітня 2005 року, № 359/10639).

Постановою № 101 скасовано дію постанови НБУ від 4 вересня 1998 року № 349 "Про введення обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб".

Нацбанк роз`яснює, що згідно з циркулярами Міністерства юстиції України визнання нормативно-правового акту таким, що втратив чинність, не поновлює чинність документів, які скасовано цим нормативно-правовим актом.

НБУ резюмує, що «таким чином, з втратою чинності постанови № 101 не поновлюється дія постанов правління Національного банку України, які регулювали свого часу порядок здійснення обов`язкового продажу валюти…».