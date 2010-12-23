Міжбанк закрився котируваннями 7,9625/7,9655 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9710/7,9790, до 12:00 звузився спред 7,9715/7,9810. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 7,9625/7,9655 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2606/09, до 12:00 ціни впали 0,2599/0,2601. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6825 (+0,0023).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3150. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4485/10,4605, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4290/10,4425. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,4160/10,4260.