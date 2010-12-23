Підписання Україною договору про вільну торгівлю СНД не ускладнить переговори щодо створення ЗВТ з Євросоюзом – П’ятницький

Підписання Україною договору про вільну торгівлю СНД не ускладнить переговори щодо створення Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«У нас є угоди про вільну торгівлю з Росією, Казахстаном, Білоруссю, в цілому з СНД теж є. Інша справа, що вона повністю не реалізована. Сьогодні реалії в світі змінилися. Зараз у рамках СНД планується введення правил з урахуванням норм Світової організації торгівлі, при цьому більшість країн Співдружності не є членами СОТ, але і Росія, і Казахстан, і Білорусь перебувають в процесі вступу до цієї організації. Отже, думаю, в цьому питанні проблем не буде», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, договір про вільну торгівлю СНД планується підписати в квітні 2011 року. Переговорний процес з підготовки угоди про ЗВТ з Євросоюзом планується завершити не пізніше другої половини 2011 року.

Інтерв`ю В.П’ЯТНИЦЬКОГО читайте на сайті УНІАН-економіка http://economics.unian.net/rus/detail/71799