Уряд затвердив перелік виплат, з яких не збирається соцвнесок

Кабінет міністрів України затвердив Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв на засіданні 22 грудня 2010 року.

Зазначений Перелік затверджено з метою реалізації статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Згідно із законодавством, виплати, на які нараховуються страхові внески, включаються до бази, з якої обчислюються та виплачуються страхові виплати фондами державного соціального страхування (пенсія, допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо). Перелік визначає виплати, які не включаються до бази для нарахування єдиного внеску.

Як наслідок, ці виплати, що не пов’язані з виконанням трудових обов’язків, не будуть включені до бази, з якої обчислюються страхові внески, що забезпечить соціальну справедливість при отриманні застрахованими особами страхових виплат.