Курс НБУ на 24 грудня

Офіційний курс НБУ на 24.12.10 100 USD - 796.3500 (23 грудня - 796.3500) 100 EUR - 1040.3516 (23 грудня - 1044.1741) 10 RUR - 2.6031 (23 грудня - 2.5924) Облікові курси банківських металів на 24.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110214.84 (23 грудня -110613.02) 961 XAG 10 Срібло - 2323.75 (23 грудня -2337.29) 962 XPT 10 Платина - 137688.92 (23 грудня -137370.38) 964 XPD 10 Паладій - 59726.25 (23 грудня - 60124.43)

Офіційний курс НБУ на 24.12.10 100 USD - 796.3500 (23 грудня - 796.3500)

100 EUR - 1040.3516 (23 грудня - 1044.1741)

10 RUR - 2.6031 (23 грудня - 2.5924) Облікові курси банківських металів на 24.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110214.84 (23 грудня -110613.02)

961 XAG 10 Срібло - 2323.75 (23 грудня -2337.29)

962 XPT 10 Платина - 137688.92 (23 грудня -137370.38)

964 XPD 10 Паладій - 59726.25 (23 грудня - 60124.43)



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