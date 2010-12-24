Королевська сподівається, що у 2011 році прогресивні економічні закони запрацюють

Важливо добитися, щоб у 2011 році прийняті парламентом прогресивні економічні закони запрацювали і принесли реальну користь людям.

Про це глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила на урочистому прийомі, присвяченому підбиттю підсумків роботи Комітету у 2010 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, на останнє цього року урочисте засідання Комітету Верховної Ради в Будинок офіційних прийомів прийшли народні депутати, керівники великих компаній, експерти, політологи, журналісти, представники союзів і асоціацій підприємців та громадських організацій.

Звертаючись до присутніх, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила: «Я виголошую слава подяки всім тим фахівцям, які нас підтримували, допомагали і завжди були поряд. Один в полі не воїн, і один парламентський Комітет в Раді погоди не зробить. Але те, що закони, підготовлені нашим Комітетом, часто приймалися конституційною більшістю у більше ніж 300 голосів, те, що наш Комітет з кількості розглянутих і прийнятих законопроектів входить до п`ятірки найрезультативніших, свідчить, що всі, хто знаходиться сьогодні в цьому залі, непогано попрацювали».

Глава парламентського Комітету зауважила, що, на жаль, у 2010 році багато сил довелося витратити на те, щоб не допустити ухвалення відверто шкідливих для економіки рішень. «Однак, нам вдалося багато зробити, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - За останні 7 років ми вперше змогли провести парламентські слухання, присвячені економічним реформам і очікуванням українського бізнесу, добилися ухвалення закону про державно-приватне партнерство. Тепер є всі необхідні законодавчі умови для реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Я дуже сподіваюся, що цей закон запрацює у 2011 році, і збільшить притік іноземних інвестицій».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що у році, який минає, Україна, нарешті, пішла по шляху дерегуляції. «У цьому питанні нам вдалося налагодити правильну комунікацію між Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів і Верховної Радою. Завдяки спільній роботі нам вдалося істотно скоротити кількість ліцензійних видів діяльності, було прийнято принцип «мовчазної згоди», декларативний принцип і закон про ринковий нагляд. Важливо добитися, щоб у 2011 році прийняті нами прогресивні закони запрацювали і принесли реальну користь людям», - наголосила народний депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, важливою віхою 2010 року стала організація Ради підприємців при Верховній Раді, як зовнішнього майданчика реформ. «Завдяки Раді підприємців ми зможемо збудувати реформи через діалог, він стане дискусійним майданчиком, завдяки якому бізнес зможе оцінювати законопроекти і висувати свої пропозиції ще на стадії їх підготовки. Ми віримо, що робота Ради і Комітету Верховної Ради дозволить ефективно налагодити діалог бізнесу і влади, зробити все, щоб цей діалог не зводився до монологу прокурора», -сказала народний депутат.

Глава парламентського Комітету розповіла про зустріч, що відбулася днями, з молодими економістами. «Ми запросили студентів, які народилися вже в незалежній Україні і які мають через декілька років розвивати економіку нашої країни. Це люди нової формації, нових економічних поглядів, і наступного року ми разом з ними розвиватимемо проект «Нова економіка», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.