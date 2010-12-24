Кабмін уклав з Єврокомісією угоди про фінансування трьох програм допомоги Україні

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ підписав угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування трьох програм допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, угодами передбачено надання Україні ресурсів на безоплатній та безповоротній основі.

Загальна мета програми “Підтримка впровадження транспортної стратегії України” - реалізація стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняної транспортної галузі, впровадження інституційних реформ у транспортному секторі, покращення транспортної інфраструктури. Програма передбачає зміцнення співпраці Україна – Європейський Союз щодо пріоритетів, визначених угодами між Україною та ЄС у транспортному секторі; сприяння подальшому зближення вітчизняного законодавства з нормами ЄС та міжнародними нормами та стандартами та інтеграцію України у транспортні системи Євросоюзу. Вартість програми складає 65 млн. євро.

Головною метою програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» є приведення екологічної стратегії нашої країни у відповідність до норм ЄС і пріоритетів, погоджених у рамках Плану дій Україна-ЄС та Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Програма передбачає надання допомоги урядові України у поліпшенні показників реалізації екологічної політики, вдосконаленні системи управління у сфері охорони навколишнього середовища та урахуванні екологічних аспектів в стратегіях інших галузей, таких як енергетика, транспорт і промисловість. Серед пріоритетів програми - розбудова інституційного потенціалу та підтримка заходів із вдосконалення законодавства, а також виконання міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього середовища. Вартість програми - 35 млн. євро.

Метою програми «Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства» є забезпечення розбудови потенціалу основних інституцій, установ та організацій в Україні для ефективного виконання зобов’язань, визначених Порядком денним асоціації Україна-ЄС. Серед цілей програми - підготовка України до Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Передовсім йдеться про сфери, визначені як основні для успішної реалізації угоди (санітарні та фітосанітарні заходи СОТ, гарантування якості, ринкова інфраструктура). Вартість цієї програми складає 16 млн. євро.