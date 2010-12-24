Дефіцит Пенсійного фонду цього року становитиме 26,6 млрд. грн., у 2011 р. – 18 млрд. грн. – Тігіпко

Дефіцит Пенсійного фонду України у 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а у 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

«Цього року дефіцит Пенсійного фонду становитиме 26,6 млрд. грн. На сьогодні Пенсійний фонд свій рік закінчив – ми виплатили усі пенсії, тобто ми виконали усі зобов'язання по Пенсійному фонду. Якщо буде прийнята пенсійна реформа, яку ми пропонуємо, дефіцит Пенсійного фонду в 2011 році становитиме 18 млрд. грн., якщо ні, то, приблизно, 20 млрд. грн.», – сказав С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що якщо вдасться реалізувати всі плани щодо пенсійної реформи, то в 2014 році бюджет Пенсійного фонду буде збалансований.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що для покриття дефіциту Пенсійного фонду України у поточному році планується виділити ще 17,7 млрд. грн. При цьому він підкреслив, що у 2011 році дефіцит Пенсійного фонду планується скоротити.

Також він повідомив, що на сьогодні розмір непогашених запозичень, які були надані Держказначейством Пенсійному фонду, становить 22 млрд. грн. із загальної суми наданих позик у 28 млрд. грн.

Раніше віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявляв, що розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26 млрд. грн., а вже наступного року може зрости до 37 млрд. грн.

За словами віце-прем'єра, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду України, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №626 від 21 липня ц.р. затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Доходи ПФУ в 2010 році заплановані у розмірі 165,686 млрд. грн., зокрема власні надходження – 124,815 млрд. грн.

При цьому витрати заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. передбачене за рахунок коштів державного бюджету.

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