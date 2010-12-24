Експерт: сьогодні на торгах пара євро/долар буде в діапазоні 1,3090-1,3130

На торгах у п'ятницю, 24 грудня, пара євро/долар, за прогнозами аналітиківFOREX CLUB в Україну, продовжить торгуватися в діапазоні 1,3090-1,3130.

Фунт/долар очікується в діапазоні 1,5370-1,5450.

Долар/ієна може почати тестувати підтримку на 82,80, пробій цього рівнявідкриє дорогу до 82,00.

Долар/франк, швидше за все, спробує подолати опір 0,9620, у разі успіху параможе вирости до рівня 0,9700.

У п'ятницю важливих економічних новин не очікується, всі готуються до Різдва,відзначають аналітики FOREX CLUB в Україну.