Опозиція звернеться до КС щодо бюджету-2011

Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталя КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що опозиція має намір звернутися до Конституційного суду щодо неконституційності ухваленого державного бюджету України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила сьогодні під час брифінгу.

«Ми будемо звертатися до Конституційного суду. Згідно з висновком науково-експертного управління Верховної Ради бюджет має ряд статей, які порушують Конституцію України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно із зауваженнями до проекту закону про держбюджет Головне юридичне управління зазначило, що «всупереч конституційним приписам значна частина положень проекту закону про державний бюджет на 2011 рік надає Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів широке коло повноважень стосовно регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням бюджетних витрат. Такий підхід, на нашу думку, не враховує вимог статей 6, 19, 92 та 95 Конституції України щодо необхідності визначення законом меж повноважень, підстав та способу, в рамках яких мають діяти органи державної влади та їх посадові особи, а також вимог ст. 95 Конституції, згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет України на 2011 рік.

За ухвалення даного закону в цілому проголосували 279 народних депутатів з 298 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також позафракційні депутати.

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та більша частина НУ-НС участі в голосуванні не брали і не були присутні в сесійній залі.

Ухваленим документом передбачено визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.

Передбачено затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.

Також передбачено затвердити на 2011 рік повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.

Законом установлено граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2.

ВРУ також 275 голосами народних депутатів з 297 зареєстрованих в сесійній залі ухвалила постанову, якою доручила Кабінету міністрів за наслідками виконання бюджету у першому кварталі внести проект закону про зміни до держбюджету в частині збільшення фінансування статей за соціальними видатками. Такі саме зміни КМУ має подати і за наслідками виконання бюджету за перше півріччя.