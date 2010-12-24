Опозиція звернеться до КС щодо держбюджету-2011

Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталя КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що опозиція має намір звернутися до Конституційного суду щодо неконституційності ухваленого державного бюджету України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила сьогодні під час брифінгу.

«Ми будемо звертатися до Конституційного суду. Згідно з висновком науково-експертного управління Верховної Ради бюджет має ряд статей, які порушують Конституцію України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно із зауваженнями до проекту закону про держбюджет Головне юридичне управління зазначило, що «всупереч конституційним приписам значна частина положень проекту закону про державний бюджет на 2011 рік надає Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів широке коло повноважень стосовно регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням бюджетних витрат. Такий підхід, на нашу думку, не враховує вимог статей 6, 19, 92 та 95 Конституції України щодо необхідності визначення законом меж повноважень, підстав та способу, в рамках яких мають діяти органи державної влади та їх посадові особи, а також вимог ст. 95 Конституції, згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків».

